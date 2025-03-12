Сырский уволил генерала ВСУ, причастного к преступлениям в Курской области

Депутат Безуглая: Сырский уволил генерала Красильникова в критический момент

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/www.globallookpress.com

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил генерал-майора Дмитрия Красильникова, причастного к преступлениям в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщила депутат Рады Марьяна Безуглая.

По ее словам, отставка произошла в критический момент для украинской армии. Против отставки, например, выступает командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый.

«Сырский увольняет Красильникова, просто выбрасывает его. Увольняет в критический момент времени», — написала Безуглая.

Ранее в Сети появились кадры уничтожения резервов Сырского в Курской области. На видео показали нанесение ударов FPV-дронами по украинской бронетехнике. Кроме того, российские бойцы выбили боевиков ВСУ, засевших в лесополосах.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что подразделения ВСУ «как ошпаренные» спешно покидают Курскую область. По его словам, попытки оставить регион для Вооруженных сил Украины обернулись серьезными потерями.

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