На видео запечатлено, как наносятся удары FPV-дронами по украинской бронетехнике. Кроме того, российские подразделения выбивают засевших в лесополосах боевиков ВСУ.

Военкоры отметили, что украинское командование во главе с главкомом ВСУ Александром Сырским 9 марта направило в контратаку в районе села Гуево южнее Суджи военных из «Айдара».* Однако батальоны ВС России «не позволили противнику остаться в живых и пройти на подкрепление к оккупантам».

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что подразделения ВСУ спешно покидают Курскую область как ошпаренные. По его словам, попытки оставить российский регион для Вооруженных сил Украины обернулись огромными потерями.

* признан террористической организацией и запрещен на территории России.