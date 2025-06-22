Для обороны Сум создали отдельную группу в составе ВСУ и назначили ответственного за возведение фортификационных сооружений. Об этом в Telegram-канале сообщил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.

Он отметили, что высшее руководство украинской армии принимает необходимые меры, чтобы обезопасить областной центр.

«В частности, в составе оперативно-тактической группировки создана отдельная группа, ответственная непосредственно за оборону Сум и наращивание системы инженерных фортификационных заграждений», — написал Сырский.

По данным «РБК-Украина», ВСУ вместо строительства фортификаций начали применять тактику «лисьих нор». В издании отметили, что украинские военные перешли к созданию группы окопов максимум на отделение.

После заявления президента Владимира Путина о Сумах на Украине признали проблемы с возведением фортификаций. Глава киевского режима Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что ВСУ продолжают сдерживать российские войска в Сумской области.