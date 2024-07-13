Подаренные Украине американские истребители F-16 технологически устарели и не годятся для борьбы с великими державами. Они вряд ли выживут в подконтрольном России воздушном пространстве, высказал мнение обозреватель журнала The National Interest Харрисон Касс.

«Как только украинцы войдут в контролируемое русскими воздушное пространство, ценность F-16 сразу заметно снизится, равно как и его шансы выжить. <…> В конфликте с великой державой <…> F-16 останется на скамейке запасных», — отметил журналист.

По мнению Касса, проблема американских истребителей — высокая заметность для ПВО противника. Высокая результативность F-16 в Иране и Афганистане — не показатель возможностей истребителей против оснащенной современными системами ПВО российской армии. Журналист предупредил, что американский подарок не станет «волшебной палочкой» для Владимира Зеленского.

Россия реально готова наносить удары по аэродромам, где разместят поставленные ВСУ американские истребители F-16, признали в Швейцарии. Там отметили, что «русские настроены серьезно».