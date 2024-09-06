Сырский признал превосходство российской армии

Украинские войска уступают российской армии в вооружении и личном составе. К такому выводу пришел главком ВСУ Александр Сырский после осмотра линии фронта. Свое мнение он высказал в интервью американскому телеканалу CNN .

«У противника действительно есть преимущество в авиации, в ракетах, в артиллерии, в количестве используемых боеприпасов, конечно, в личном составе, танках, боевых машинах пехоты», — заявил главком.

Сырский добавил, что для ВСУ мобилизация является приоритетным вариантом пополнения рядов. Украине приходится готовить новобранцев в укороченные сроки, обязательная боевая подготовка занимает около одного месяца. Сырский отметил, что этого требует динамика фронта.

Ранее Сырский заявил, что превосходство российской армии поставило ВСУ в неравные условия. В Донбассе у ВС РФ больше техники и личного состава.