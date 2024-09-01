Сырский признал превосходство российских войск

Сырский заявил о превосходстве российских войск в вооружении и технике

Российские войска значительно превосходят ВСУ по численному составу и количеству техники в Донбассе. Такое неожиданное признание сделал в Telegram-канале главнокомандующий украинскими силами Александр Сырский.

Он добавил, что такие неравные условия поставили ВСУ в сложную ситуацию.

«На направлении главного удара ситуация сложная. Но все необходимые решения на всех уровнях принимаются без промедлений. Несмотря на то, что враг имеет преимущество в количестве вооружения и людей», — написал Сырский.

Сейчас главным направлением для российской армии является Красноармейск (Покровск). Там расположена узловая станция железной дороги, через которую дополнительные снаряды и подкрепления получают группировки ВСУ в Краматорске и Славянске.

В минувшую субботу, 31 августа, стало известно, что российские войска прорвали оборону украинских войск вокруг Красноармейска, противник перешел к отступлению. За несколько дней до этого жителей города призвали эвакуироваться.