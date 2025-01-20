Сырский признал неспособность ВСУ перехватить и сбить российский «Орешник»

Украинская армия не сможет сбить новейшую российскую баллистическую ракету «Орешник» из-за отсутствия средств перехвата. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью телеканалу ТСН .

«Мы должны сделать все, чтобы они появились», — подчеркнул он.

Сырский считает, что Украине необходимо создать собственную систему противовоздушной обороны, которая была бы еще и противоракетной. Он добавил, что она уже разрабатывается.

По словам главкома ВСУ, Украина обладает мощностями и возможностью для ее создания. При этом она окажется не хуже американского наземного мобильного зенитного ракетного комплекса Patriot.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис назвал жалким провалом и унизительным фиаско решение бывшего президента США Джо Байдена по разрешению Киеву бить дальнобойными ракетами ATACMS по территории России. Это обернулось применением российской ракетной системы «Орешник».