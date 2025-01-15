«Унизительное фиаско». В Британии признали превосходство российской ПВО над ракетами США
Меркурис: разрешение Байдена бить ATACMS вглубь РФ обернулось провалом США
Администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине удары дальнобойными ракетами ракетами ATACMS по территории России, но это решение обернулось провалом. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Эксперт назвал это решение катастрофическим. По его словам, оно не только нарушило «российские красные линии», но также позволило Москве продемонстрировать возможности ее системы противовоздушной обороны и неспособность американских ракет ATACMS ее победить. Киев своими действиями вынудил Россию применить новую ракетную систему «Орешник».
«Этот шаг, который предприняла администрация Байдена и который был встречен многими с таким ужасом, оказался жалким провалом и унизительным фиаско», — резюмировал он.
Прошлой осенью американский журналист Чарли Кирк раскритиковал решение Байдена, разрешившего Киеву бить ракетами ATACMS вглубь России, обвинив его в попытке начать третью мировую войну.