Администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине удары дальнобойными ракетами ракетами ATACMS по территории России, но это решение обернулось провалом. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube .

Эксперт назвал это решение катастрофическим. По его словам, оно не только нарушило «российские красные линии», но также позволило Москве продемонстрировать возможности ее системы противовоздушной обороны и неспособность американских ракет ATACMS ее победить. Киев своими действиями вынудил Россию применить новую ракетную систему «Орешник».

«Этот шаг, который предприняла администрация Байдена и который был встречен многими с таким ужасом, оказался жалким провалом и унизительным фиаско», — резюмировал он.

Прошлой осенью американский журналист Чарли Кирк раскритиковал решение Байдена, разрешившего Киеву бить ракетами ATACMS вглубь России, обвинив его в попытке начать третью мировую войну.