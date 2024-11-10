Сырский пожаловался в НАТО на солдат КНДР

Сырский рассказал командующему силами НАТО в Европе о солдатах из КНДР

Российские войска приступили к подготовке солдат из Северной Кореи для их последующего участия в боях. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в беседе с командующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Подробности беседы глава ВСУ привел в Telegram-канале .

В своем докладе Сырский рассказал про обстановку в войсках и ситуацию на линии фронта, которую он назвал сложной и имеющей тенденцию к обострению.

По словам главнокомандующего ВСУ, превосходящие в численности российские войска продолжили наступление.

«Имеем многочисленные данные о подготовке северокорейских военнослужащих к участию в боевых действиях на стороне российских войск», — подчеркнул Сырский.

Первые заявления о подготовке Россией военнослужащих КНДР для участия в специальной военной операции появились еще в конце октября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос на эту тему в министерство обороны.

Президент России Владимир Путин стал единственным, кто дал комментарий на вопрос об участии северокорейских военных в специальной военной операции. Глава государства в ходе пресс-конференции по итогам саммит БРИКС в Казани назвал «серьезной вещью», которая что-то отражает, спутниковые снимки, на которых якобы запечатлели переброску военных КНДР на территорию России.