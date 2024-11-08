Интересующихся участием в СВО военных из КНДР журналистов отправили в Минобороны

Вопросы об участии военнослужащих из КНДР в специальной военной операции необходимо задавать в Министерство обороны России. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просьбу подтвердить размещение северокорейских военных на линии соприкосновения.

Он пояснил, что все полномочия о предоставлении информации, которая касается проведения специальной военной операции, находятся у Минобороны.

«Это вопрос, который касается непосредственно ведения специальной военной операции, поэтому его нужно задавать министерству обороны», — привел заявление Пескова ТАСС.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани назвал «серьезной вещью» спутниковые снимки, на которых якобы изображены северокорейские военные на территории России. Глава государства подчеркнул, что, если фотографии есть, значит, они что-то отражают.

Президент добавил, что у него нет сомнений в том, что Северная Корея ответственно подошла к выполнению пунктов договора о совместной обороне.