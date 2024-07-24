Сырский отказался раскрывать информацию о потерях ВСУ

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский отказался раскрывать информацию о потерях среди бойцов ВСУ из-за страха, что данными воспользуется Россия. Об этом сообщила газета Guardian .

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что с февраля 2022 года ВСУ потеряли якобы 31 тысячу человек.

«Может ли Сырский обновить эти данные? Он отказался», — отметили авторы материала.

Сырский в интервью изданию уточнил, что данные о потерях национальной армии носит конфиденциальный характер. По его словам, этой информацией может воспользоваться российская сторона.

ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты в зоне СВО и атаковать позиции ВСУ. Недавно Минобороны сообщило о массированной атаке артиллерии на командные пункты украинской армии. Зеленский в интервью Би-би-си признался, что ситуация в ВСУ ухудшается с каждым днем. По его словам, потери в рядах украинской армии увеличиваются ежедневно.