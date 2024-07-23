Минобороны сообщило о массированной атаке артиллерии на командные пункты ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по выявленным целям и украинским командным пунктам ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщило Минобороны России .

В министерстве отметили, что российские артиллеристы оперативно выезжают на огневые позиции, как только получают координаты целей от операторов беспилотников и данных разведчиков.

«Массированные удары реактивных систем залпового огня не дают противнику укрепиться на ключевых направлениях», — заявили в ведомстве.

Большие формирования ВСУ несут потери, поэтому им приходится отступать малыми группами, освобождая путь вооруженным силам России.

Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали ценную для украинских боевиков технику в зоне спецоперации. Одним из таких аппаратов стала самоходная артиллерийская установка M120K Rak. Войска Украины лишились не только ее, но колесного транспортера Rosomak.