Минобороны сообщило о массированной атаке артиллерии на командные пункты ВСУ

Минобороны: РСЗО «Град» активно ведут работу по командным пунктам ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведут огонь по выявленным целям и украинским командным пунктам ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщило Минобороны России.

В министерстве отметили, что российские артиллеристы оперативно выезжают на огневые позиции, как только получают координаты целей от операторов беспилотников и данных разведчиков.

«Массированные удары реактивных систем залпового огня не дают противнику укрепиться на ключевых направлениях», — заявили в ведомстве.

Большие формирования ВСУ несут потери, поэтому им приходится отступать малыми группами, освобождая путь вооруженным силам России.

Ранее стало известно, что российские военные ликвидировали ценную для украинских боевиков технику в зоне спецоперации. Одним из таких аппаратов стала самоходная артиллерийская установка M120K Rak. Войска Украины лишились не только ее, но колесного транспортера Rosomak.

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