Зеленский признал большие потери в ВСУ

Зеленский: потери в рядах ВСУ увеличиваются каждый день

Президент Владимир Зеленский признал, что ситуация с потерями в Вооруженных силах Украины ухудшается с каждым днем. Об этом он заявил в беседе с «Би-би-си» .

По словам украинского лидера, ему ежедневно докладывают, сколько людей теряют в ВСУ.

«К сожалению, эти изменения не в позитивную сторону, меньше не становится», — признал Зеленский.

При этом он не стал делать прогнозы о том, сколько еще украинские военные будут в дееспособном состоянии. Он заявил, что дальнейшая ситуация зависит от морального духа ВСУ, народа Украины, его единства и поддержки Запада.

Ранее Зеленский допустил, что может начать диалог о мире с президентом России Владимиром Путиным. С такой инициативой он может выступить на втором «саммите мира».

Мысли о переговорах возникли у Зеленского из-за политических событий в Соединенных Штатах. Сегодня Джо Байден снял свою кандидатуру с предвыборной кампании.