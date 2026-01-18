Сырский объявил о планах провести новые наступательные операции

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в текущем году украинская армия готовит новые наступательные операции. Его слова привело издание «Страна.ua» .

Он признал, что грядущая кампания в целом носит оборонительный характер, но настаивает на необходимости атакующих действий.

«Мы будем проводить стратегическую оборонную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добудешь. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции», — сказал Сырский.

По его словам, командование будет бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу. Новые удары он связал с задачей давления на российскую армию. Они будут стимулировать войска перебросить силы с тех направлений, которые для них наиболее важны.

Ранее Вооруженные силы России освободили еще два населенных пункта: Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области.