Сырский заявил, что ВСУ в Курской области прикрывают другие направления

Украинская группировка в Курской области прикрывает другие направления от наступления российских войск. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он заявил, что в противном случае Украина значительно быстрее теряла бы позиции в направлении Покровска (Красноармейска), Курахова и Торецка (Дзержинска).

Ранее российский военный корреспондент Марат Хайруллин сообщил, что Сырский хотел бы вывести войска с территории Курской области, но уже не может этого сделать, а сейчас просто пытается оправдаться.

Минобороны сообщило, что ВСУ шесть раз за прошедшие сутки попытались контратаковать в курском приграничье, однако все атаки удалось отбить. Украинцы потеряли до 70 боевиков и несколько единиц техники, пятеро сдались в плен.