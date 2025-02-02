Сын погибшего в Курской области вице-губернатора Приморья Ефремова уехал на СВО

Погибший при выполнении боевой задачи в Курской области бывший командир добровольческого отряда «Тигр» и вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов оставил после себя достойную смену. Его сын сейчас находится в зоне проведения спецоперации и принимает участие в боях. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил депутат городской думы Владивостока Виктор Тарабарин.

Когда именно молодой человек отправился в зону боевых действий, он не уточнил.

«Его сын защищает Родину в зоне спецоперации», — подчеркнул депутат.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что находился на постоянной связи с Сергеем Ефремовым. По его словам, вице-губернатор Приморья признавался, что никогда не думал, что придется принимать участие в боях на шестом десятке.

«Никогда не забуду, как в первые дни работы в Курской области он приехал, чтобы предложить помощь. „На ‚Тигров‘ можете рассчитывать“, — каждый день они оправдывают наше доверие», — поделился Хинштейн.

О гибели Сергея Ефремова сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он напомнил, что его заместитель успел принять участие в СВО, но после вторжения боевиков в Курскую область собрал команду и поехал освобождать территорию.