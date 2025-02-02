Погибшего вице-губернатора Приморья назвали одним из лучших командиров-штурмовиков

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, который погиб при выполнении боевого задания в курском приграничье, был одним из лучших командиров-штурмовиков и никогда не прятался за своих людей. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Никогда не забуду, как в первые дни работы в Курской области он приехал, чтобы предложить помощь. „На ‚Тигров‘ можете рассчитывать“, — каждый день они оправдывают наше доверие. Хотя сам признавался, что никогда не планировал воевать на шестом десятке лет», — написал Хинштейн.

Врио губернатора отметил, что практически ежедневно поддерживал связь с Ефремовым. Командир переживал за личный состав, заслужил уважение не только у подчиненных, но и у командования.

«Всегда чувствовал его плечо. Уверенность, внутренний свет, мужество этого человека вселяли силу во всех его окружающих», — добавил он.

Хинштейн подчеркнул, что Ефремов был человеком невероятной храбрости, всегда излучал свет и позитив. О его гибели стало известно 2 февраля. Вице-губернатор Приморья возглавлял добровольческий отряд «Тигр».