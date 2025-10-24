Свыше 50 экскурсий на предприятия для бойцов СВО провели в Подмосковье осенью

В Московской области успешно действует программа «Промышленный туризм». Она позволяет бойцам специальной военной операции и их родственникам посещать региональные предприятия и получать информацию о возможности трудоустройства.

Именно Подмосковью принадлежит идея приглашать военнослужащих на производства в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность».

«Только с сентября мы провели более 50 экскурсий, участниками которых стали свыше 440 человек. Будем продолжать эту работу», — пояснил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, председатель Ассоциации ветеранов СВО региона Кирилл Лосунчуков.

К проекту присоединились «Метровагонмаш», «Газдевайс», авиационная корпорация «Рубин», индустриальный парк «Есипово» и другие.

Во время экскурсий бойцам и членам их семей рассказывают об истории предприятий, знакомят с сотрудниками и рассказывают о тонкостях работы.