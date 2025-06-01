Свыше 2,5 тысяч порций мороженого раздали детям в парке Талалихина в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске в Международный день защиты детей малыши поучаствовали в спортивных состязаниях, мастер-классах и конкурсах. Маленьких жителей округа угостили мороженым, всего раздали более 2,5 тысяч порций холодного лакомства.

Как рассказал глава Подольска Григорий Артамонов, эту приятную для ребят традицию ввел губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В рамках областной акции „Город профессий“ юные гости не только участвовали в активностях, но и сделали важное и доброе дело — написали теплые письма бойцам специальной военной операции. Благодарю Ассоциацию ветеранов СВО за реализацию этой инициативы», — добавил руководитель муниципалитета.

Григорий Артамонов также поздравил детей с началом летних каникул и пожелал им ярких эмоций, впечатлений и новых друзей. Не забыли и про юных жителей Подольска, чьи отцы отравились на фронт защищать Родину. Детям героев раздали около 500 сладких подарков.