Свыше 200 боевиков ВСУ и наемников уничтожили в Николаевской области
Подпольщик Лебедев: более 200 боевиков уничтожили ударом по Николаевской области
Российские военные нанесли удар по расположению в Николаевской области, где находились сотни украинских боевиков и иностранных наемников. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор подполья Сергей Лебедев.
«Удар <…> пришелся по расположению военных на базах отдыха в Коблево. Несколько баз разрушено, погибших более двух сотен», — заявил он.
По его словам, в Коблево формировали бригады украинских военных, которых иностранные наемники обучали, например, десанту с лодок.
Накануне украинские диверсанты попытались высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но, встретив отпор, отступили с потерями.
А 1 августа тот же Лебедев сообщил, что в Николаеве поразили городской аэродром, где украинские пилоты тренировались под руководством зарубежных инструкторов.