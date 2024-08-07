Свыше 200 боевиков ВСУ и наемников уничтожили в Николаевской области

Подпольщик Лебедев: более 200 боевиков уничтожили ударом по Николаевской области

Российские военные нанесли удар по расположению в Николаевской области, где находились сотни украинских боевиков и иностранных наемников. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор подполья Сергей Лебедев.

«Удар <…> пришелся по расположению военных на базах отдыха в Коблево. Несколько баз разрушено, погибших более двух сотен», — заявил он.

По его словам, в Коблево формировали бригады украинских военных, которых иностранные наемники обучали, например, десанту с лодок.

Накануне украинские диверсанты попытались высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но, встретив отпор, отступили с потерями.

А 1 августа тот же Лебедев сообщил, что в Николаеве поразили городской аэродром, где украинские пилоты тренировались под руководством зарубежных инструкторов.