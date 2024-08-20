Алаудинов объяснил, зачем ВСУ взрывают мосты в Курской области

ВСУ пытаются подорвать мосты в Курской области, чтобы российские войска не смогли получать поддержку с другой стороны реки. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов на телеканале «Россия-1» .

Он отметил, что военное руководство, которое несет ответственность за этот сектор, среагировало отлично. Бойцы организовали водные переправы.

«То, что подорван какой-то мост, не говорит еще ни о чем. Мы можем в любое время перекинуть понтонный мост, и есть у нас множество катеров <…> для того, чтобы ребятам помогать», — объяснил командир «Ахмата».

Ранее Алаудинов рассказал, зачем командование ВСУ перебросило свои войска в Курскую область. По его словам, украинская сторона хочет заставить Россию отказаться от проведения специальной военной операции. Он отметил, что вылазкой руководил штаб НАТО, США и Великобритания. Саму операцию придумал Североатлантический альянс.