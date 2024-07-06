Сдерживание в классическом понимании утратило эффективность, поэтому необходимо концептуально изменить ядерную доктрину России. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил об этом журналу «Международная жизнь» .

Он напомнил, что ядерную составляющую военной доктрины подробно описали в документе «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Ситуация вокруг проведения спецоперации на Украине, по словам Рябкова, показала, что ядерное сдерживание в классическом понимании перестало работать в полной мере, и необходимы перемены.

«Нужны некие концептуальные дополнения и корректировки. Именно поэтому президент Российской Федерации [Владимир Путин] сказал о том, что доктрина — это живой инструмент», — заявил он.

Замминистра допустил, что подходы России к эскалации напряженности конкретизируют. По его словам, это может произойти через некоторое время.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что ядерную доктрину скорректируют, если возрастут угрозы и риски. Он заявил, что пока рано об этом говорить.