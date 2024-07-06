СВО показала необходимость изменить ядерную доктрину России — Рябков
Рябков: ядерную доктрину России могут скорректировать
Сдерживание в классическом понимании утратило эффективность, поэтому необходимо концептуально изменить ядерную доктрину России. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил об этом журналу «Международная жизнь».
Он напомнил, что ядерную составляющую военной доктрины подробно описали в документе «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Ситуация вокруг проведения спецоперации на Украине, по словам Рябкова, показала, что ядерное сдерживание в классическом понимании перестало работать в полной мере, и необходимы перемены.
«Нужны некие концептуальные дополнения и корректировки. Именно поэтому президент Российской Федерации [Владимир Путин] сказал о том, что доктрина — это живой инструмент», — заявил он.
Замминистра допустил, что подходы России к эскалации напряженности конкретизируют. По его словам, это может произойти через некоторое время.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что ядерную доктрину скорректируют, если возрастут угрозы и риски. Он заявил, что пока рано об этом говорить.