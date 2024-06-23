Изменение ядерной доктрины России допустили в Госдуме

Картаполов допустил внесение изменений в ядерную доктрину России

Фото: РИА «Новости»

Ядерную доктрину России могут изменить, заявил в беседе с РИА «Новости» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, все будет зависеть от военно-политической обстановки вокруг страны.

«Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение», — добавил собеседник агентства.

При этом Картаполов подчеркнул, что сейчас пока рано говорить об этом.

О том, что Россия может изменить ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия, ранее заявлял президент Владимир Путин.

Глава государства указывал, что на Западе витают идеи о том, что разрабатываемые взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.

В минувшую пятницу, 21 июня, президент сообщил, что в стране планируют и дальше развивать ядерную триаду, отметив, что она в том числе должна выступать гарантом сохранения баланса сил в мире.

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