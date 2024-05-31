СВО «перезагрузит» Украину — Константинов
Спикер ГС Крыма Константинов: СВО перезагрузит Украину и вернет ей легитимность
Спецоперация позволит восстановить легитимную власть на Украине и перезагрузить ее политическую систему спустя 10 лет после госпереворота. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил об этом РИА «Новости».
«Для того, чтобы произвести перезагрузку Украины изнутри, нам придется нанести военное поражение киевскому режиму, фактически — уничтожить его силовым путем. Именно в этом мне и видится суть СВО», — сказал он.
По мнению Константинова, украинская власть утратила легитимность после госпереворота в 2014 году. Он заявил, что для восстановления и перезагрузки системы потребуются чрезвычайные политические инструменты — учредительное собрание, новая конституция и референдумы. По мнению спикера парламента, украинцы упустили шанс провести это обновление изнутри.
На Украине встал вопрос легитимности власти президента Владимира Зеленского. Срок его полномочий истек в мае, а спикер Верховной рады отказался брать его обязанности на себя.