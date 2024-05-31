Спецоперация позволит восстановить легитимную власть на Украине и перезагрузить ее политическую систему спустя 10 лет после госпереворота. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил об этом РИА «Новости» .

«Для того, чтобы произвести перезагрузку Украины изнутри, нам придется нанести военное поражение киевскому режиму, фактически — уничтожить его силовым путем. Именно в этом мне и видится суть СВО», — сказал он.

По мнению Константинова, украинская власть утратила легитимность после госпереворота в 2014 году. Он заявил, что для восстановления и перезагрузки системы потребуются чрезвычайные политические инструменты — учредительное собрание, новая конституция и референдумы. По мнению спикера парламента, украинцы упустили шанс провести это обновление изнутри.

На Украине встал вопрос легитимности власти президента Владимира Зеленского. Срок его полномочий истек в мае, а спикер Верховной рады отказался брать его обязанности на себя.