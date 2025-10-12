Священник рассказал о просьбе к Герою России Чепе перед последним боем

Военный священник насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры и кавалер ордена Мужества иеромонах Гурий в последнем разговоре с погибшим командиром разведывательного батальона морской пехоты Героем России Владимиром Чепой просил не эвакуировать его и позволить остаться с военными. Об этом он рассказал РИА «Новости» .

«Когда мы уже были постоянным огнем, я подошел к комбату и говорю: „Позвольте мне остаться. Если я в самый сложный момент покину ребят, то буду выглядеть трусом. Я столько говорил о духовных вещах, что, если уйду сейчас, какое это окажет воздействие на военнослужащих? Когда священник изменяет слову и сбегает? Он сказал: „Останьтесь с нами“. Так и получилось», — сообщил Гурий.

Священник признался, что для него этот момент стал переломным. Гурий отметил, что на поле боя с ним могло случиться все что угодно, и просто принял свою судьбу.

«Пожал руку и понял, что пожатием как бы принимаю судьбу. Тогда я переступил грань жизни и смерти. И то, что вернулся живой, считаю чудом Божьим», — заключил он.

Героя России Владимира Чепа погиб в июле 2023 года в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.

Ранее российские военные рассказали о чудесных спасениях на СВО благодаря вере в Бога.