Мужчина под Курском подорвался на взрывном устройстве

В одной из деревень Рыльского района мирный житель подорвался на взрывном устройстве. С серьезной травмой стопы его доставили в больницу, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале .

«Прошу каждого из вас быть крайне внимательным и осмотрительным — враг использует самые подлые способы, чтобы ранить наших жителей и разрушить мирную инфраструктуру!» — обратился Хинштейн к курянам.

Он напомнил, что ситуация в приграничье остается напряженной, и есть реальная угроза здоровью и жизни. Он призвал жителей воздерживаться от поездок в так называемую «серую зону» до тех пор, пока там не будет полностью безопасно.

Накануне газопровод высокого давления получил повреждения и загорелся в Рыльском районе после обстрела ВСУ. В два населенных пункта временно приостановили подачу газа. Еще один поселок остался без света. Московская область передала партию гуманитарной помощи Курской области.