Супругов, руководивших проукраинской сектой в Петербурге, уволили из вузов

Супругов Ольгу Даутову и Сергея Христофорова, руководивших петербургской ячейкой украинской секты «Школа единого принципа», уволили из вузов, в которых они преподавали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Даутова работала в академии постдипломного педагогического образования имени Ушинского, а Христофоров — в РГПУ имени Герцена.

Несколько дней назад в Санкт-Петербурге силовики пришли на заседание секты, где под видом семинаров о духовном росте молились за Владимира Зеленского и украинских военных. В отношении участников заседания начали проверку, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о дискредитации российской армии.