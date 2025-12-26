Силовики задержали в Петербурге молившихся за ВСУ сектантов

Правоохранители задержали в Петербурге порядка 70 участников секты, которые под предлогом семинаров о духовном росте молились за боевиков ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Основателем псевдорелигиозной организации оказалась профессор и доктор педагогических наук, работавшая в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования.

Организаторы семинаров и лекций не только обучали целительству и говорили о пробуждении сознания, но и обсуждали ход спецоперации, а также читали молитвы за украинскую армию и президента Владимира Зеленского.

В отношении участников организации начали проводить проверку, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. За фейки о российской армии подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации Mash, адепты секты под видом религиозной организации «Школа единого принципа» проводили собрания в Адмиралтейском районе. Во время мероприятий они просили высшие силы помочь ВСУ и оградить Сумскую, Харьковскую, Запорожскую области от российских войск. Задержанная педагог-профессор на вопрос о возникновении структуры подтвердила, что ее основали на Украине.

Ранее ФСБ задержала в Краснодарском крае двух участников секты «АллатРа»*. Адепты пытались вербовать людей в псевдорелигиозную организацию.