Супруга бойца СВО обратилась с личной просьбой к главе Котельников

Руководитель муниципалитета Михаил Соболев совместно с депутатом Государственной думы Романом Терюшковым провел личный прием жителей. Одной из обратившихся к главе округа стала жена участника спецоперации Анна.

Жительница Котельников рассказала, что ее супруг, заключивший контракт с Министерством обороны России, столкнулся с проблемами при получении положенной ему единовременной выплаты.

Военнослужащий не только принимает участие в специальной военной операции, но и активно поддерживает своих боевых товарищей. На нужды армии он передал свой личный автомобиль, который используют для эвакуации раненых бойцов с линии боевого соприкосновения и подвозят продовольствие.

Михаил Соболев пообещал Анне обязательно разобраться в ситуации и оказать всю необходимую помощь.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев ранее поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.