Суджинскую «Пятерочку» предложили сделать памятником

В Курской области началось восстановление освобожденных от Вооруженных сил Украины населенных пунктов. Разграбленный боевиками магазин «Пятерочка» в Судже может остаться как напоминание об испытаниях курян, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн.

Восстановление Суджи обсудили участники первой стратегической сессии по освобожденным территориям. Хинштейн сообщил о планах воссоздать исторический облик центра города, но оставить и то, что напомнит будущим поколениям об испытаниях в оккупации.

«Обсудим, какой из разрушенных и оскверненных врагов объектов мы сохраним в сегодняшнем состоянии: как вариант — возможно, уже ставшую легендарной „Пятерочку“», — сообщил он.

Компания X5 Retail Group пока не определилась с судьбой магазина. Ворвавшиеся в Суджу военные ВСУ разграбили «Пятерочку» и похвастали этим в интернете.