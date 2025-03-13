X5 Group: судьба разграбленной «Пятерочки» под Курском остается неопределенной

Украинские военнослужащие разгромили и разрисовали здание магазина «Пятерочка» в курской Судже. Что ждет разрушенный супермаркет, рассказал начальник управления по связям с общественностью X5 Retail Group Денис Кузнецов в беседе с News.ru .

По его словам, судьба торговой точки в настоящее время остается неопределенной.

«Еще рано говорить [о судьбе разграбленной „Пятерочки“ в Судже]. Когда мы будем готовы что-то по этому поводу заявить, то обязательно напишем», — заявил Кузнецов.

Ранее стало известно, что российские бойцы отбили магазин в Судже. Военный корреспондент Влад Андрица сообщил, что здание разгромили ВСУ.