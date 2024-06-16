Судьбу военнопленных определили на конференции по Украине

Россию и Украину призвали к обмену пленными после конференции в Швейцарии

Участники конференции по Украине в Швейцарии призвали к обмену всеми военнопленными. Коммюнике опубликовали во второй день «мирного» саммита.

«Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена», — следует из коммюнике.

Участники мероприятия также призвали вернуть на Украину «незаконно перемещенных детей» и лиц, которых якобы тоже незаконно задержали. Еще один пункт документа требует вернуть Украине «контроль над ЗАЭС».

Итоговый документ конференции по Украине в Швейцарии подписали 80 стран. Несколько государств, включая участников БРИКС, отказались от этого.

Саммит по Украине в Бюргенштоке проходил 15 и 16 июня. Не успело первое мероприятие закончиться, а Владимир Зеленский уже анонсировал вторую «мирную» встречу. Однако многие участники первой конференции отметили: их огорчило отсутствие России.