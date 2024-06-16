России следовало принять участие в саммите по Украине в Швейцарии. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщило РИА «Новости» .

Он отметил, что мирная конференция в Бюргенштоке послала «сильный сигнал» президенту Владимиру Путину. Рютте подтвердил, что ряд стран высказались о необходимости участия России в саммите.

«Многие за этим столом сказали, что Россия должна быть здесь, и я полностью с этим согласен», — подчеркнул он.

Премьер объяснил, что участники конференции хотели бы передать России, что ей следует «соблюдать законы и ценности, которые применимы ко всем нам».

Блогер «Голос Мордора» назвал саммит президента Украины Владимира Зеленского «посиделками». По его мнению, организаторы исключили из повестки ключевые пункты украинского «мирного плана», оставив только те, с которыми согласятся большинство участников. Блогер добавил, что ничего интересного в конференции нет.