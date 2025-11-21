Украине предрекли обрушение фронта

Марочко: после освобождения Купянска Киеву грозит обрушение всего фронта

Фото: РИА «Новости»

После освобождения Россией Купянска Украине грозит полное обрушение фронта на этом направлении, помимо больших репутационных потерь. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинское командование с утратой Купянска потеряло большой стратегический населенный пункт. Он являлся действительно важным, украинское командование понесет репутационные потери», — сказал он.

Марочко напомнил, что длительное время командование ВСУ пыталось доказать, что Купянск якобы находится под контролем Киева, а ситуация в городе стабильна. Но эти заявления не соответствуют действительности.

«Но, естественно, это будут информационные вбросы, нежели реалии „на земле“», — заключил военный эксперт.

Днем ранее стало известно, что ВС России освободили Купянск. Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил об этом президенту Владимиру Путину.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте