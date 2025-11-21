Марочко: после освобождения Купянска Киеву грозит обрушение всего фронта

После освобождения Россией Купянска Украине грозит полное обрушение фронта на этом направлении, помимо больших репутационных потерь. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинское командование с утратой Купянска потеряло большой стратегический населенный пункт. Он являлся действительно важным, украинское командование понесет репутационные потери», — сказал он.

Марочко напомнил, что длительное время командование ВСУ пыталось доказать, что Купянск якобы находится под контролем Киева, а ситуация в городе стабильна. Но эти заявления не соответствуют действительности.

«Но, естественно, это будут информационные вбросы, нежели реалии „на земле“», — заключил военный эксперт.

Днем ранее стало известно, что ВС России освободили Купянск. Глава Генштаба Валерий Герасимов доложил об этом президенту Владимиру Путину.