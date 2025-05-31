Суд рассмотрит заочное дело наемницы из Дании Йоргенсен

Второй западный окружной военный суд в июне начнет рассматривать заочное уголовное дело в отношении наемницы из Дании Аннабель Йоргенсен. Она обвиняется в преступлениях, совершенных в Курской области, сообщило РИА «Новости» .

«Судебное заседание назначено на 9 июня», — сказали агентству в суде.

В декабре 2024 года пресс-служба СК РФ сообщила, что Йоргенсен заочно обвиняется в террористическом акте и наемничестве. Ее объявили в международный розыск и заочно арестовали.

По данным следствия, Йоргенсен в ноябре 2024 года незаконно вторглась в Курскую область. Вместе с другими боевиками она запугивала население, целью было нанести материальный ущерб и дестабилизировать работу органов власти. Кроме того, Йоргенсен совершала преступления против мирных жителей региона.

Ранее колумбийца Руда Луиса Мигеля Ортиса, который воевал на стороне ВСУ, приговорили к 13,5 годам колонии строгого режима за наемничество. Решение вынесли заочно. Также Апелляционный военный суд подтвердил законность заочного приговора 29-летнему наемнику из США, который участвовал в нападении ВСУ на Курскую область.