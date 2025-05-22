Верховный суд ДНР заочно приговорил к 13,5 года наемника ВСУ из Колумбии

Принимавшего участие в боевых действиях на стороне ВСУ колумбийца Руду Луиса Мигеля Ортиза заочно приговорили к 13,5 года колонии строгого режима по обвинению в наемничестве. Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России, такой приговор вынес Верховный суд Донецкой Народной Республики.

В материалах дела указали, что Ортиз добровольно вступил в Интернациональный батальон ВСУ в октябре 2023 года через Тернопольский территориальный центр комплектования

После прохождения обучения его отправили на передовую, где до февраля 2025 года мужчина принимал участия в боях против российских военных. За это он получил более 1,5 миллиона рублей.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Ортиза к 13 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в пресс-службе.

В конце октября прошлого года РИА «Новости» опубликовало перехваченную российскими разведчиками аудиозапись переговоров переброшенных в зону проведения специальной военной операции наемников ВСУ из стран Латинской Америки. По предварительным данным, боевики прибыли в зону боевых действий из Колумбии.