Суд признал законным приговор наемнику из США за нападение на Курскую область

Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор 29-летнему наемнику из США, участвовавшему в нападении ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил источник РИА «Новости» .

«Приговор оставлен без изменения», — сказали в суде.

Следователи установили, что в апреле 2023 года Роберт Мануэль Мартинес Вертман стал участником наемнического подразделения «Интернациональный легион» ВСУ и участвовал в военных действиях против российской армии. Спустя год, в августе 2024 года, американец совместно с украинскими боевиками, вторгся на территорию Курской области.

На Курщине Вертман совершал атаки на населенные пункты, жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, открывал огонь по военнослужащим ВС России и правоохранителям, а также запугивал мирных жителей. За это он получил более 1,6 миллиона рублей.

В марте уголовное дело наемника рассмотрели на заседании Второго западного окружного военного суда. Американца признали виновным по статьям о наемничестве и совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий.

Приговор Вертману вынесли заочно. Мужчина объявлен в международный розыск. Ему назначили наказание в виде 23 лет колонии строгого режима и конфискации всех заработанных им в качестве наемника денег.

Ранее военнопленный боевик ВСУ Алексей Бобров рассказал о том, как украинское командование обманывает наемников с зарплатами.