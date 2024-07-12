Суд признал увольнение обвиняемой по делу о фейках врача Буяновой незаконным

Педиатра Надежду Буянову, обвиняемую в распространении фейков о Вооруженных сила России, восстановили на работе. Об этом со ссылкой на решение суда сообщил «Газете.ru» адвокат Оскар Черджиев. Врач пока находится в изоляторе.

«Суд также постановил взыскать с московской поликлиники 927 тысяч рублей — столько она (Буянова — прим. ред.) потеряла из-за вынужденного прогула. Присудили моральный вред в размере 15 тысяч рублей», — сообщил правозащитник.

Пока неясно, будут ли представители поликлиники обжаловать это решение. Черджиев добавил, что осталось добиться оправдания по уголовному делу.

Дело против 67-летнего педиатра возбудили из-за ее некорректного высказывания в сторону участника специальной военной операции. По версии следствия, врач на приеме насмехалась над семилетним пациентом, отец которого скончался в зоне СВО. Пенсионерку заключили под стражу до 25 июня

После возбуждения уголовного дела Буянову уволили из поликлиники. Она подала иск в суд о восстановлении на работе и компенсации зарплаты. Более 150 врачей выступили в поддержку московского педиатра и потребовали освободить ее из-под ареста.