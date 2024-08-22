Суд признал недействительным контракт гражданина Дании с Минобороны России

Суд признал недействительным контракт единственного датчанина в ВС России, который он заключил с Министерством обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

После того, как иностранного гражданина направили в зону проведения специальной военной операции, мужчина заявил о своей ошибке и попросил вернуть его обратно, сообщил источник издания.

Он аргументировал свои требования тем, что подписал контракт, не зная русского языка. Решение гарнизонного суда его не устроило, и датчанин подал апелляцию.

По данным Baza, окружной суд признал его требования обоснованными и полностью удовлетворил иск. В результате контракт с военным ведомством признали недействительным.

Ранее группа пленных украинских солдат заявила о желании воевать в составе ВС РФ и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого. Также президент Владимир Путин заявлял, что число желающих вступить в ряды ВС России после атаки ВСУ на приграничные районы Курской области резко выросло.