Группа пленных украинских боевиков захотела воевать против киевского режима

РИА «Новости»: группа пленных с Украины заявила о желании воевать против ВСУ

Группа сдавшихся украинских военных заявила о своем намерении воевать против киевского режима и попросила прислать к ним представителя батальона имени Богдана Хмельницкого, который состоит из бывших военнопленных ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам пленных, все они отказались от обмена и сообщили о планах продолжить жизнь в России.

«Мы, группа военнопленных, просим обратить на нас внимание и выражаем желание проходить воинскую службу в войсках Российской Федерации», — подчеркнули они.

В прошлом году бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, сформированного из украинских военнопленных, принесли присягу России. Формирование включили в состав российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» в конце октября.

Ранее бойцы ВС России взяли в плен группу военных из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ возле села Малая Локня.

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