Атака ВСУ на Курскую область привела к росту числа контрактников

Путин заявил о росте числа контрактников после атаки ВСУ на Курскую область

Число желающих присоединиться к бойцам на передовой для защиты российских границ от вторжения выросло после атаки украинских боевиков на Курскую область. Об этом в ходе совещания о ситуации в приграничных регионах заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что противник своими действиями хотел посеять рознь среди жителей страны и разрушить сплоченность общества. Но все попытки оказались бесполезны, а ответ россиян — закономерным.

«Это единодушная поддержка всех, кто попал в беду, поддержка армии и увеличение количества желающих присоединиться к нашим бойцам, которые героически с оружием в руках защищают Россию. Количество желающих заключить контракты с Минобороны увеличилось», — заявил Путин.

В ходе своего выступления глава государства подчеркнул, что после ударов по мирным жителям приграничных регионов и атаки по Запорожской атомной электростанции какие-либо переговоры с украинскими властями невозможны.

Путин пояснил, что на попытку захвата приграничных населенных пунктов украинские боевики пошли по совету своих западных кураторов для укрепления переговорных позиций в будущем. Но теперь о диалоге не может идти речи.