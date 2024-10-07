Суд приговорил организованную группировку из 13 диверсантов к реальным срокам

Военный суд приговорил 13 участников группировки к реальным срокам по статьям о диверсии и приготовлении к теракту. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, 11 россиян и двоих выходцев из Средней Азии от 18 до 26 лет признали виновными в поджогах на железной дороге, а также в подготовке диверсии на авиабазе ВКС России в Приморском крае. Всех их в разное время завербовали украинские спецслужбы, пообещав вознаграждение за преступления.

Четверо подсудимых получили от 19 до 23 лет лишения свободы, восемь — от 8,5 до 16 лет, одного, бывшего пособником, приговорили к четырем годам.

ФСБ напомнила, что за преступления, на которые пытаются завербовать россиян украинские спецслужбы, предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Спецслужба призвала быть бдительными.

В начале октября задержали 39 радикалов, которые пытались склонять детей и подростков к насилию.