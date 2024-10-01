ФСБ задержала десятки радикалов, склонявших детей к насилию

ФСБ сообщила о задержании 39 радикалов, склонявших детей к насилию

В регионах России задержали 39 радикалов, склонявших детей и подростков к насилию над представителями госорганов, учителями и одноклассниками. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с МВД и Следкомом провели оперативно-разыскные мероприятия в отношении 252 участников деструктивных интернет-сообществ.

«В результате данных мероприятий задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций», — заявили в ФСБ.

Девять человек оказались причастны к подготовке вооруженных нападений в религиозных и образовательных учреждениях. Специалисты изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Радикалы получали от украинских кураторов инструкции по ведению диверсионной деятельности и изготовлению бомб.

В Севастополе ФСБ задержала двух женщин по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Они передавали данные о военных объектах в Крыму.