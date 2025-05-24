Суд отменил выдворение из России дагестанки, братья которой погибли на СВО

Пятый кассационный суд отменил решение о выдворении из России гражданки Азербайджана и этнической дагестанки Фатмы Шоюбовой. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале.

С просьбой защитить права Шоюбовой к Москальковой обратился уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов. Он рассказал, что в тяжелой ситуации оказалась женщина, которая проживала в республике и работала на ее территории по патенту, а также растила здесь двух сыновей.

Она хотела подавать документы на получение российского гражданства, но не успела. После гибели двух братьев в зоне спецоперации гражданка Азербайджана занималась поиском их тел, чтобы похоронить в Дагестане. Из-за этого она не смогла покинуть Россию в положенные сроки, и суд постановил выдворить ее из страны.

«Несмотря на всю боль утраты, отдельно взятые чиновники формально подошли к ситуации, даже не пытаясь вникнуть в ее положение», — подчеркнула Москалькова.

Пятый кассационный суд отменил решение Советского районного суда Махачкалы. Женщина получила возможность остаться в России вместе с детьми.

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