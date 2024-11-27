Литовский наемник устроил аукцион для продажи вещей, вывезенных из Курской области

Наемник из Литвы Ясюкявичюс распродавал вещи, украденные в Курской области

Литовский наемник Шарунас Ясюкявичюс распродавал вещи, вывезенные из Курской области, на интернет-аукционах. Вырученные деньги он собирался отправить ВСУ, следует из его постов в соцсетях, сообщило РИА «Новости» .

Следственный комитет России возбудил против Ясюкявичюса уголовное дело о теракте и наемничестве, его подозревают в совершении преступлений в Курской области.

В начале ноября наемник разместил в соцсети Facebook* фотографии и видеозаписи с разрушенного КПП на украинско-российской границе и из продуктового магазина в Судже и сообщил, что побывал в Курской области.

Спустя несколько дней он устроил онлайн-аукцион для распродажи вещей, вывезенных из российского региона. Среди них были балаклава, две бутылки водки, аптечка с бинтом, кокарды и звезды, набор рюмок с футляром, лотерейные билеты и тысячерублевая купюра.

Еще через неделю он выставил на продажу «трофейные» ценники из магазина «Пятерочка».

Деньги, вырученные от «аукционов», Ясюкявичюс собирался отправить на поддержку ВСУ.

Ранее украинских боевиков, зашедших в Курскую область, обвинили в мародерстве. Жительница деревни Никипеловка рассказала военному следователю, что украинские захватчики ограбили дома эвакуированных жителей деревни.

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