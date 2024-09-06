Су-34 ударили по скоплению сил ВСУ в Курской области

МО: Су-34 ударил по скоплению личного состава и техники ВСУ под Курском

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил бомбами по скоплению украинских боевиков и военной техники ВСУ в Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Российские летчики ударили по личному составу и технике ВСУ авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Эти снаряды могут точно поражать цели с безопасного расстояния.

После удара экипажи получили информацию от разведки об уничтожении целей и вернулись на аэродром вылета.

По словам командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова, российский бойцы выстроили хорошую оборону на Кореневском направлении в Курской области. Он подчеркнул, что ВСУ там буквально выжигают, а новые подразделения противника несут большие потери.