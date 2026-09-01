ТАСС: силовики зафиксировали случаи участия в боях на стороне ВСУ курсантов

В боях на стороне ВСУ начали участвовать студенты военных кафедр и курсанты военных училищ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Подтверждены первые случаи участия в боевых действиях студентов военных кафедр и курсантов, прибывших в боевые бригады ВСУ на стажировку в Сумскую область», — привело агентство слова собеседника.

Ранее военкоматы на Украине начали снимать бронь с хореографов и артистов. Деятелей культуры отправляют в штурмовые подразделения, несмотря на отсутствие у них базовой военной подготовки.

Также посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что украинские мужчины платят по 40 тысяч долларов за уход от призыва.