Мирошник: украинские мужчины платят до 40 тысяч долларов за уклонение от службы

Украинские мужчины платят по 40 тысяч долларов за уход от призыва. Такая цена связана с высокими потерями ВСУ на фронте и скандалами из-за принудительной мобилизации. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с РИА «Новости» .

«Украинцы готовы платить за то, чтобы не попасть в армию, по 30-40 тысяч долларов, что является существенной суммой для среднестатистического украинца», — сказал он.

Мирошник отметил, что украинцы делают все возможное, чтобы не оказаться в рядах ВСУ. При этом 40 тысяч долларов — это неподъемная цена для простого гражданина Украины. Средняя зарплата в стране — 5-7 тысяч гривен (112-157 долларов).

Ранее шведские журналисты сняли на видео насильственную мобилизацию на одной из киевских улиц. Несколько человек в форме протащили мужчину по асфальту, который кричал и молил о помощи. Потом его силой затолкали в автомобиль.