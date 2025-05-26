Студенты колледжа в Мытищах отправили маскировочные сети в зону СВО

Представители благотворительного фонда «От сердца к сердцу» провели для студентов колледжа Российского университета кооперации в Мытищах мастер-класс по плетению маскировочных сетей. В дальнейшем их направят российским бойцам в зону проведения спецоперации.

Волонтеры Лариса Андреева и Елена Побединская показали студентам правильную технику изготовления камуфляжного покрытия. Все желающие смогли принять участие в мастер-классе в «Зимнем саду» на третьем этаже корпуса колледжа.

Во многих школах и общественных организациях в Мытищах созданы волонтерские центры, где собирают гуманитарную помощь, плетут сети и пишут письма бойцам.

Члены организации «От сердца к сердцу» также отметили представителей старшего поколения, участников проекта «Активное долголетие» и Союза пенсионеров Подмосковья, которые вносят большой вклад в работу объединений.

Подобные мастер-классы являются площадкой для общения разных поколений. Каждый желающий может присоединиться к инициативе.