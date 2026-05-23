Студентов колледжа Старобельска перевели на дистанционный формат после теракта

Дистанционный формат обучения ввели в колледже Старобельска после разрушения общежития от удара украинских беспилотников. Как сообщила пресс-служба Минпросвещения, оставшиеся без места жительства учащиеся отправились в родные города и поселки.

В ведомстве добавили, что не достигшие 18 лет студенты Старобельского колледжа и филиала Луганского государственного университета получат путевки в детские центры, подведомственные министерству.

Кроме того, ведомство направило в город специалистов Московского государственного психолого-педагогического университета для оказания экстренной помощи студентам, родителям и преподавателям.

«Со стороны Луганского государственного педагогического университета пострадавшим студентам на основании поданных заявлений будет оказана материальная помощь», — заявили в пресс-службе.

Украинские боевики запустили беспилотники по общежитию колледжа в Старобельске в ночь на пятницу, 22 мая. После прогремевших взрывов здание полностью разрушилось. По последним данным, под завалами погибли 18 человек. Поиски еще трех пропавших без вести продолжаются.

Работающие на месте сотрудники МЧС приостанавливали разборы завалов из-за новых атак беспилотников с территории Украины.

Президент России Владимир Путин назвал удар по колледжу терактом и потребовал от Министерства обороны подготовить варианты ответа для украинских боевиков.